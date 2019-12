Taylor Mega in intimo rosso su Instagram: la ‘particolare’ richiesta dei fan

In quest’ultima foto su Instagram, Taylor Mega si lascia immortalare con indosso un completino intimo rosso: i fan le fanno una richiesta ‘particolare’.

Dopo una fantastica foto natalizia, Taylor Mega ha voluto, ancora una volta, incantare tutti i suoi fan. In occasione di Natale, l’influencer ha condiviso uno scatto davvero da urlo. Che, così come tutti gli altri, ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Ma non solo. Perché, oltre a numerosi commenti di apprezzamento, la giovane Mega ha ricevuto anche una ‘particolare’ proposta da parte di loro. Di cosa parliamo? Ovviamente, vi spiegheremo tutto nei minimi dettagli. Anche se vi anticipiamo che, in suddetto scatto, Taylor si lascia immortalare con indosso un incantevole completino intimo di colore rosso. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, l’influcer stuzzica la ‘fantasia’ dei suoi fan. Ecco tutti i dettagli.

Taylor Mega in intimo rosso: i fan le fanno una richiesta ‘particolare’

Mai scontata e, soprattutto, mai banale, la bella Taylor Mega. Anche in quest’ultima foto su Instagram, la giovane influencer è davvero da urlo. Ormai, la sua è una bellezza certa, ammettiamolo. Eppure, in ogni foto che condivide su Instagram, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sa sempre come lasciare senza parole i suoi followers. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, in occasione della Viglia di Natale, Taylor ha pubblicato, sul suo canale social, un’entusiasmante foto in intimo di colore rosso. Guardare per credere:

C’è poco da dire, ammettiamolo. Anche in questa foto, Taylor vanta di un fascino davvero irresistibile. Sarà proprio per questo motivo che immediata è stata la reazione dei suoi fan. Che, oltre a complimentarsi per la smisurata bellezza, hanno avanzato una richiesta davvero ‘particolare’. Ecco di cosa parliamo:

Ecco. È proprio questo che, alcuni dei fan di Taylor, le chiedono. C’è chi vuole che sia lei ad essere ‘Babbo Natale’ e chi, invece, vorrebbe lei come regalo.