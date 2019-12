Ex concorrente di Temptation Island annuncia il matrimonio attraverso i social network: ecco chi è e il suo post su Instagram

Temptation Island è andato in onda per la prima volta nel 2005 con il titolo di “Vero amore“, mentre dal 2014 ha assunto l’attuale denominazione. Dal 2005 ad oggi sono andate in onda sette edizioni (sei senza contare la prima di Vero amore). Quante coppie sono passate dal falò di confronto, quanti concorrenti hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Il reality show, condotto magistralmente da Filippo Bisciglia, negli ultimi anni ha confermato di essere un usato sicuro per la rete del Biscione, portando a casa quasi sempre ascolti magistrali. La nascita della versione Vip n’è una testimonianza.

Temptation Island, ex concorrente annuncia il matrimonio

Nelle passate edizioni del reality show delle tentazioni alcune coppie hanno deciso di continuare la loro storia, altre invece hanno deciso di mettere un punto. Tra queste possiamo ricordare la coppia formata da Aurora Betti e Gianmarco Valenza. I telespettatori più appassionati si staranno ancora chiedendo come siano arrivati al reality show. Aurora e Gianmarco, infatti, sembravano tutto fuorchè una coppia. Non a caso, la ragazza persa la testa per un tentatore al punto da uscire insieme a lui dal programma. La storia con il tentatore, però, non è proseguita fuori dal programma e la Betti non ha più rivisto neanche Gianmarco. Oggi l’ex concorrente del reality show di Canale 5 è legata sentimentalmente all’estremo difensore del Cagliari, Simone Aresti, con il quale ha avuto un figlio, Diego. Aurora proprio oggi pomeriggio, in occasione del Santo Natale, ha annunciato il matrimonio con il portiere del club sardo.

La Betti, al settimo cielo, ha pubblicato una foto su Instagram, scrivendo: “Ho detto sì. Buon Natale“. Aurora e Simone, dunque, convoleranno presto a nozze e le fedi saranno portate all’altare dal piccolo Diego.