Veronica Burchielli si è divertita durante le festività natalizie a rispondere alle domande dei fan, alcune su Alessandro Zarino però l’hanno imbarazzata

La storia d’amore tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli procede a gonfie vele. I due, dopo la burrascosa conoscenza nello studio di Uomini e Donne, hanno accettato di conoscersi lontano dalle telecamere. Per loro è stato il primo Natale da fidanzati, anche se non l’hanno passato insieme. Senza Zarino, l’ex corteggiatrice e tronista del programma di Maria De Filippi si è divertita a rispondere alle domande dei fan. Gli argomenti erano tutorial, trucco, cura dei capelli, alimentazione, sport, ma anche intimità con il proprio partner. Le domande su Zarino hanno fatto arrossire la Burchielli.

Veronica imbarazzata su Instagram: le domande su Alessandro

Aprire una sessione di domande e risposte su Instagram forse non è stata una buona idea per l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Alcune riguardavano lo sport e il benessere, altre invece hanno toccato la sfera intima. I fan, infatti, erano desiderosi di sapere alcuni dettagli intimi sulla storia con Zarino e la Burchielli non ha potuto sottrarsi. Un utente ha chiesto: “Hai fatto l’amore con Alessandro?” e la ragazza originaria di La Spezia ha risposto: “Se ti interessa dormiamo sempre c**o a c**o, altrimenti il pupo non dorme e se non dorme è da buttare nell’umido“. Un altro utente, invece, è stato più esplicito: “Com’è stata la prima volta con Ale?” e la ragazza ha risposto tirando in ballo il suo fidanzato: “Credimi Zarino hanno il tarlo“.

La Burchielli, dunque, ha cercato di sviare le risposte, rendendo soddisfatti a metà i suoi seguaci. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne ha passato la patata bollente al fidanzato, che però sappiamo essere ancora più riservato. I fan della coppia, dunque, resteranno a bocca asciutta.