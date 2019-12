Wanda Nara e Mauro Icardi, Natale alle Maldive: lo scatto super hot..

Wanda Nara e Mauro Icardi, Natale alle Maldive per una delle coppie più seguite dello showbiz: lo scatto in riva al mare è super hot…

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono concessi una piccola fuga dalla vita frenetica che conducono tra Milano e Parigi. Vi ricordiamo infatti che i due coniugi conducono una vita molto frenetica per il lavoro da calciatore di lui e di conduttrice e modella di lei. Wanda e Mauro hanno deciso di concedersi una bella vacanza con i loro 5 bambini alle Maldive, per lasciare alle spalle lo stress di questo anno super frenetico e per poter affrontare al meglio l’anno che sta per arrivare. Ovviamente non sono mancate le foto e le stories su Instagram per tenerci al corrente di ogni loro movimento. Vediamo insieme le foto che stanno facendo impazzire i fan…

Wanda Nara e Mauro Icardi, Natale alle Maldive: le foto che stanno facendo impazzire i fan

Wanda Nara e Mauro si sono recati alle Maldive per poter trascorrere del tempo insieme ai figli in modo tranquillo e lontano dai riflettori dei programmi tv o dello stadio. Wanda che non perde mai occasione per renderci partecipi della sua vita sui social e dei suoi incredibili outfit, ha ovviamente colto l’occasione di questa vacanza per poter condividere dei momenti ‘calienti’ col marito Mauro. I due, infatti, si sono mostrati sui social in bikini abbracciati e affiatatissimi. Spesso negli ultimi mesi si sono ricorsi i rumors secondo cui ci fosse un po’ di attrito tra i coniugi, rumors definitivamente sfatato dopo tutte le foto pubblicate sui social. Mauro e Wanda stanno facendo impazzire i fan con una foto super hot scattata in spiaggia con dei costumi molto minimal. Non ci resta che augurargli uno splendido Natale e fargli i complimenti per le splendide foto che hanno condiviso con noi.