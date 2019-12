In una delle sue ultime Instagram Stories, Alessia Marcuzzi si lascia riprendere di spalle: costume ‘troppo piccolo’ e Lato B in mostra.

Lo ha rifatto, Alessia Marcuzzi. In occasione delle vacanze di Natale, la conduttrice ha deciso di lasciare l’Italia per recarsi in un posto decisamente più caldo. Come annunciato in un nostro recente articolo, la romana, in questi ultimi giorni, si è recata a Dubai. È proprio qui che, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, la bella Marcuzzi ha deciso di trascorrere questi giorni di vacanza e di serenità. Ovviamente, essendo un posto abbastanza accaldato, è inevitabile, quindi, prendere un po’ di sole, andare al mare o, addirittura, in piscina. Ecco. È proprio qui, infatti, che Alessia si lascia riprendere. Pochissime ore fa, la romana ha condiviso delle Instagram Stories di spalle mentre scende in piscina per refrigerarsi un po’. L’inquadratura è di spalle. Ed, ovviamente, alcuni ‘dettagli’ non possono assolutamente passare inosservati. Ecco di che cosa parliamo.

Alessia Marcuzzi di spalle: costrume ‘striminzito’ e Lato B da urlo

Beh, le immagini parlano da sole, vero? In questa Instagram Stories, Alessia si lascia riprendere con indosso un delicatissimo monokini color cuoio che, date le immagini, sembra essere davvero ‘striminzito’. È proprio per questo motivo che il Lato B mostrato è davvero da urlo.