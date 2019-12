All Together Now, Don Giuliano Gallone si esibisce davanti al muro: la ‘particolare’ richiesta di Michelle Hunziker spiazza tutti, cos’è successo.

Questa sera va in onda la semifinale di All Together Now, durante la quale vengono selezionati i finalisti del programma, che si andranno ad aggiungere a quelli che sono stati già scelti perché hanno fatto alzare tutti i 100 giudici del muro durante la loro prima esibizione. Tramite una serie di sfide a due, infatti, sempre giudicate dal famoso muro, vengono selezionati i 5 finalisti della serata. Durante uno dei duelli, ha cantato anche don Giuliano Gallone, che nella sua prima esibizione aveva convinto gran parte dei componenti del muro. Dopo la sua prova di questa sera, Michelle Hunziker gli ha fatto una richiesta molto ‘particolare’, che ha spiazzato tutti: ecco cos’è successo.

All Together Now, la particolare richiesta di Michelle Hunziker a Don Giuliano Gallone

Durante la puntata di questa sera di All Together Now, si è esibito anche don Giuliano Gallone, parroco della provincia di Siracusa laureato in psicologia, che ha deciso di partecipare al programma con l’obiettivo di ottenere i soldi per creare una sala prove per i giovani musicisti della sua parrocchia. Il suo sogno, però, questa sera è terminato, perché il duello con Nicola Gargaglia ha visto la vittoria di quest’ultimo e dunque l’eliminazione del prete. Prima della sua uscita, però, Don Giuliano ha ricevuto una richiesta molto ‘particolare’ da Michelle Hunziker, che dopo averlo ringraziato, gli ha chiesto una benedizione per il programma e tutti i suoi protagonisti, visto che siamo anche nei giorni di Natale.

Don Giuliano ha accettato con molto piacere e ha recitato la classica formula di benedizione che si usa nei riti cattolici, ricevendo l’applauso di tutti i presenti. ‘Non potevamo chiedere una cosa più bella di questa’, ha sottolineato Michelle Hunziker, che ha ancora una volta salutato il concorrente, ringraziandolo per il bel messaggio che ha portato in tv.