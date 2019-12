All Together Now, che sorpresa per J-Ax: sul palco appare proprio lui, ecco l’ospite speciale della puntata di questa sera del game show.

Questa sera, 26 dicembre, è in onda una nuova scatenatissima puntata di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Si tratta della semifinale della trasmissione di Canale 5. Una semifinale che si è aperta con una sorpresa davvero speciale. Per chi? Ma per il presidente del muro dei giurati, il mitico J-Ax. Sapete chi è stato il primo ospite della serata, che ha duettato con la bellissima Michelle? Proprio suo fratello minore, Grido, uno dei componenti della storica band dei Gemelli Diversi. Una sorpresa organizzata dalla Hunziker! Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

All Together Now, che sorpresa per J-Ax: il fratello Grido è il giudice speciale di stasera

Un inizio puntata davvero speciale, quello di All Together Now di stasera. Si, perché come ogni puntata, Michelle dà il benvenuto all’ospite speciale, che sarà il giurato d’eccezione della serata. E, questa sera, si tratta di un ospite davvero speciale! “È con noi, con “Un attimo ancora”, Grido!”. È così che Michelle Hunziker fa entrare sul palco il rapper, fratello minore di J-Ax. Ecco il momento dell’esibizione:

Dopo lo splendido duetto, Grido ha il compito di definire il fratello come giudice: “È come nella vita, severo ma giusto!”. Ed ecco che J-Ax prende la parola: “È vero che a Natale bisogna stare in famiglia, ma farmi questa sorpresa! È stata tutta un’idea di Michelle, benvenuto fratellino!”. “Grazie fratellone!”, è la risposta di Grido, che si dichiara onorato di far parte della giuria della trasmissione. Un inizio emozionante, per una puntata davvero imperdibile del seguitissimo game show! La state seguendo?