Barbara D’Urso, l’avete mai vista da bambina? Un ‘dettaglio’ nella foto ricordo della conduttrice colpisce tutti.

Barbara D’Urso è una delle regine indiscusse della nostra tv. Conduce ben tre programmi di successo ma, nonostante lo stop natalizio, Barbarella non riesce a stare lontana dal suo amato pubblico. Ed è attraverso Instagram che la conduttrice si tiene in contatto con i suoi fan, che la seguono quotidianamente sui social. Proprio qualche ora fa, la D’Urso ha fatto una sorpresa speciale ai suoi followers. Sul suo profilo ufficiale, è apparsa una foto ricordo in cui la padrona di casa di Pomeriggio 5 si trova in compagnia del fratello Alessandro e la sorella Daniela. Nello scatto, ci sono tre meravigliosi bambini. I fan no hanno avuto dubbi e hanno riconosciuto subito chi era la piccola Barbara. Come? Da un ‘dettaglio‘ in particolare. Diamo un’occhiata al post.

Barbara D’Urso da bambina: un ‘dettaglio’ colpisce tutti, il suo inconfondibile sorriso

Uno scatto davvero dolce, quello con cui Barbara D’Urso ha voluto dare gli auguri di Santo Stefano ai suoi fan. La conduttrice napoletana ha postato una foto ricordo, in cui era solo una bambina. Al suo fianco, i suoi fratelli Alessandro e Daniela. Una foto che ha emozionato tutti. E tutti hanno riconosciuto Barbara per un dettaglio ben preciso. Provate ad indovinare:

Ebbene sì, Barbara è quella bellissima bambina con il maglioncino azzurro. Cosa è balzato agli occhi dei followers? Il suo sorriso, praticamente identico. Ecco alcuni dei commenti apparsi sotto il post:

“Il tuo sorriso è inconfondibile”, scrive un utente. Ed effettivamente, il sorriso di Barbara non è mai cambiato. Una foto davvero dolce, che ha scatenato i commenti dei sostenitori della conduttrice. Che si è concessa un periodo di relax in occasione delle festività natalizie, ma niente paura: è pronta a tornare presto in tv!