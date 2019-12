Benedetta Rossi, ladri in casa a Natale: “Grazie per averci rovinato la serata”, cos’è successo e come se ne sono accorti

Benedetta Rossi vittima dei ladri nella notte di Natale: brutto episodio che spaventerebbe chiunque. Il ladro è entrato in casa rompendo una finestra, ma subito è scattato l’allarme che ha avvertito la foodblogger. E’ scattata subito la corsa a casa: Benedetta, con suo marito Marco, hanno visto che qualcuno era entrato in casa ma non c’era più nessuno al loro arrivo. Il ladro dev’essere stato messo in fuga dall’allarme. Risultato? Una finestra rotta e tanta paura in una delle serate più belle ed attese dell’anno. La foodblogger, molto amata dal pubblico, ha pubblicato tutto su Instagram raccontando nel dettaglio tutto ciò che le è accaduto.

Benedetta Rossi, che spavento: ladri in casa a Natale

“Siamo andate da zia Giulietta e abbiamo messo alcune Instagram Stories. Dopo 5 minuti è scattato l’allarme perché c’erano i ladri in casa. Le telecamere hanno registrato tutto. Cari ladri, potete spostare tutti i mobili che volete, ma a casa nostra non ci sono soldi né gioielli. Grazie per averci rovinato la serata. La cosa peggiore della serata è il senso di colpa vissuto da nonna e zia Giulietta”: queste le parole di Benedetta. Per fortuna, non hanno lasciato nulla di importante in casa e i malfattori non hanno potuto portar via nulla. Tuttavia, è innegabile lo spavento. Stando a quanto viene riportato, Benedetta e Marco si sono precipitati a casa loro subito dopo essere stati avvertiti dall’allarme. Sono arrivati in auto ed hanno cominciato a suonare il clacson a più non posso, in modo da mettere in fuga chiunque fosse entrato nell’abitazione. Entrati in casa, non c’era più nessuno. Così, si sono messi a guardare il video delle telecamere di sorveglianza ed hanno avvertito i Carabinieri. Il marito di Benedetta, Marco, ha affermato: “Forse hanno deciso di entrare dopo aver visto la Stories, ma ovviamente la casa è allarmata ed è inutile che perdono tempo. Dalle immagini registrate i carabinieri già sanno di chi si tratta più o meno. Sono già andati a casa di nostri vicini che hanno qui la casa vacanze. A loro hanno rubato la tv, da noi hanno solo frugato”.