Capodanno 2020 è alle porte e non resta che decidere cosa fare: ecco per voi tutti i migliori eventi in Italia, regione per regione. Non resta che scegliere!

Capodanno 2020 è alle porte e la fatidica domanda ‘Che facciamo?’ inizia a suonare nella testa. La lista di cose da fare è davvero lunga ed in ogni regione d’Italia c’è un evento davvero incredibile. Tra cenoni, concerti, feste la scelta è davvero dura: non resta che leggere tutte le possibilità ed, insieme ai vostri cari, scegliere cosa fare nella notte di San Silvestro. Il nuovo anno è in arrivo e bisogna dargli uno splendido benvenuto: date un’occhiata a tutti gli eventi in Italia, regione per regione!

Capodanno 2020, i migliori eventi da non perdere in Italia

Il nuovo anno è in arrivo ed ha bisogno certamente di un ottimo benvenuto! Quest’anno la scelta su dove festeggiare la notte di San Silvestro è davvero dura. Se siete in Valle D’Aosta potrete trascorrere una notte indimenticabile in un rifugio di montagna o in un centro spa: il più famoso è Terme di Pré-Saint-Didier. È una location magica all’insegna del benessere per iniziare l’anno in super relax! Anche in Trentino Alto Adige è consigliata qualche struttura SPA o centro benessere in cui potrete godervi un magico panorama bianco a più di mille metri d’altezza. In Toscana quest’anno il Capodanno è magico: a Firenze la notte del 31 dicembre ci saranno concerti rock, jazz, di musica leggera. In ogni piazza della città ci sarà un genere musicale diverso; le piazze che saranno coinvolte sono: Piazza della Signorina, Piazza Poggi, Piazza San Lorenzo, Piazza della Repubblica e Piazza Dalmazia. Piemonte sarà teatro di molti eventi adatti a tutti: nelle migliori di discoteche di Torino potrete divertirvi al massimo oppure la notte di San Silvestro sulle colline delle Langhe, Roero e Monferrato, sarà davvero magica. Nelle Marche quest’anno, ad Appignano del Tronto, ci sarà un’insolita sfilata di personaggi: la ‘processione dell’anno vecchio’ simboleggia la fine dell’anno e l’inizio di uno nuovo. In Lombardia certamente non vi annoierete: se volete divertirvi al massimo sono consigliate le feste organizzate nelle discoteche più IN di Milano. Altrimenti a Bormio ci sarà l’evento ‘White Bormio’ o in una SPA, terme potrete rilassarvi al massimo! In Umbria, per Capodanno, allestiranno enormi palcoscenici: a Perugia ci saranno spettacoli pirotecnici e street band, ad Orvieto ci sarà l’Umbria Jazz, a Spoleto si ballerà sotto le luci al Trance Continental Express.

In Emilia Romagna non potete perdere il ‘Capodanno più lungo del mondo’ di Rimini oppure il Rogo del Vecchione a Bologna. Anche a Ferrara ci sarà l’incendio del Castello Estense: eventi magici in cui non mancherà divertimento. Chi trascorrerà il Capodanno a Genova quest’anno non lo dimenticherà più; gli eventi magici sono due: il cenone organizzato all’acquario di Genova e la Ville Lumiere, all’hotel NH Collection Genova Marina. Se siete nel Lazio, dovrete solo trovare la cosa che vi aggrada di più: a Roma, la notte del 31 dicembre al Circo Massimo viene organizzato uno spettacolo con ospiti, cantanti e fuochi pirotecnici. Non mancano discoteche e feste private dove divertirsi al massimo. Anche a Gaeta, Sperlonga, Formia etc ristoranti, locali e discoteche non aspettano altro che la vostra prenotazione! Il Capodanno 2020 a Napoli vedrà il tradizionale palco a Piazza Plebiscito con big ospiti: musica, fuochi d’artificio e tanto divertimento. Anche il lungomare sarà all’insegna della musica. In Calabria non mancheranno eventi super quest’anno per l’ultimo dell’anno: a Catanzaro e Cosenza ci saranno concerti in piazza; per i più temerari c’è il tuffo del gelido stretto di Messina. Se vivete in Puglia, dovrete assolutamente vedere la prima alba d’Italia al Faro di Punta Palascia, è ad un solo quarto d’ora da Otranto. I più coraggiosi potranno partecipare al tradizionale ‘tuffo di Capodanno in mare’ dopo la messa nella Basilica di San Nicola, a Bari. In Sardegna, a Cagliari, ci saranno vari concerti in piazza con performance di artisti di strada; in Sicilia le idee sono tantissime. Potrete partecipare alla gita sull’Etna e godervi i fuochi d’artificio oppure trascorrere la serata sullo stretto di Messina. Locali e discoteche per chi ama la musica aspettano voi!

Insomma, non resta che scegliere evento e destinazione adatta a voi ed ai vostri cari!