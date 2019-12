Chi è Francesca Ferragni: età, lavoro e Instagram della sorella minore di Chiara Ferragni, l’unica che ha seguito le orme del padre.

Francesca Ferragni è la sorella di Chiara Ferragni, più piccola di lei di soli due anni. Classe 1987, Francesca è la sorella ‘di mezzo’, perché dopo di lei è nata Valentina, precisamente nel 1992. Le tre Ferragni sono molto legate tra di loro, tanto che Chiara è intervenuta anche pubblicamente quando le sue sorelle sono state vittime di critiche sui social, e spesso pubblica scatti che le ritraggono tutte e tre quando erano bambine, emozionando i fan con dolci e nostalgiche dediche. Insomma, Francesca e Valentina sono molto importanti per l’influencer, e tramite lei sono diventata delle vere e proprie celebrità: ma proviamo a conoscere meglio Francesca e a scoprire qualcosa in più sulla sua vita.

Chi è Francesca Ferragni: età, carriera e Instagram della sorella minore di Chiara Ferragni

Francesca Ferragni è nata nel 1987 a Cremona, due anni dopo Chiara. Figlia della scrittrice Marina di Guardo e del dentista Marco Ferragni, è l’unica delle tre ad aver seguito le orme lavorative della sua famiglia, o meglio quelle del suo papà. Nel 2015 si è infatti laureata in Odontoiatria e Protesi Dentale a Milano, ed è diventata ben presto una ‘collega’ di suo padre, con il quale lavora in uno studio dentistico. Della vita privata di Francesca non si sa moltissimo, perché lei è forse la più riservata delle sorelle Ferragni.

Sul suo profilo Instagram, che conta ben 860mila followers, pubblica alcuni scatti di quando lavora, ma soprattutto tante foto delle sue vacanze e dei viaggi che fa con il fidanzato Riccardo, giovane musicista del quale si mostra davvero molto innamorata. Tante anche le foto con i suoi familiari, in primis le sorelle, alle quali è legatissima. Fisico statuario e bellezza nordica, proprio come la sorella maggiore, Francesca pubblica anche scatti che mettono in mostra le sue forme, facendo impazzire i suoi fan. E a voi piace la ‘Ferragni Junior’?