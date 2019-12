Georgina Rodriguez ha infiammato Instagram con uno scatto sulla neve: la posa è davvero sexy ed il suo lato B è in primo piano! Diamo un’occhiata al post pubblicato su Instagram.

La splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo ha mandato letteralmente in delirio i suoi follower. Georgina Rodriguez ha trascorso i giorni prima di Natale sulla neve insieme alla sua splendida famiglia: in compagnia dei figli e del suo compagno, calciatore della Juventus e per cinque volte vincitore del Pallone d’oro, ha scattato delle fotografie da far perdere il fiato. In una di queste, pubblicate sul suo profilo social, si mostra in una posa da urlo: il lato B è in primo piano. Diamo un’occhiata al post.

Georgina Rodriguez, lato B da urlo sulla neve: la posa infiamma Instagram

La regina delle nevi ha un nome: Georgina Rodriguez. La splendida compagna di Cristiano Ronaldo si è fatta immortalare seduta sulla soffice neve. Il suo sguardo è travolgente e la posa ha attirato l’attenzione di tutti: sì perchè il suo lato B è in primo piano e gli occhietti più vispi sono caduti proprio lì. Questo il post:

Giornate magnifiche quelle della famiglia Ronaldo sulla neve: prima di Natale il calciatore più forte e famoso del mondo si è divertito insieme ai suoi figli. Cristiano è papà di Cristiano Junior, avuto da una precedente relazione, dei gemelli Eva e Matteo avuti da mamma surrogata e di Alana Martina, avuta dalla sua attuale compagna, la nostra Georgina, volto famoso di Yamamay. Dalla soffice neve sono poi passati ad una calda spiaggia ed al mare: il giorno di Natale la famosa e bellissima famiglia Ronaldo si è immortalata su una magnifica spiaggia ed hanno augurato a tutti buone feste! Il tradimento di cui si parlava un mese fa pare sia stata una bufala: il loro amore è sempre vivo e forte!