Un Natale davvero speciale per Gessica Notaro: la sorpresa del fidanzato le ha fatto perdere le parole. L’ex miss l’ha mostrato a tutti, diamo un’occhiata.

Il Natale per Gessica Notaro è stato davvero magico: quello del 2019 sarà per sempre impresso nella sua memoria. L’ex Miss Romagna ha un passato molto difficile: sul volto porta la terribile cicatrice di un ‘amore malato’. Nel 2017 il suo ex compagno, Edson Tavares, l’ha sfregiata con l’acido sul viso: la Notaro, sopravvissuta al terribile gesto, si è fatta portavoce di molti messaggi di solidarietà contro la violenza sulle donne. Qualcuno che la ami sul serio finalmente l’ha trovato, si chiama Marco, e sotto l’albero le ha fatto un regalo magnifico. La giovane è rimasta senza parole: ecco cosa ha ricevuto in regalo.

Gessica Notaro esplode di gioia: la sorpresa del fidanzato sotto l’albero da togliere il fiato

Sarà un Natale da ricordare per la splendida Gessica Notaro che ha condiviso sui social la sua gioia nel scartare il regalo del suo fidanzato. “Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative. Senza parole” ha scritto la giovane: lo scatto vede la sua mano con un anello al dito. Questo il post:

Matrimonio in vista per l’ex Miss Romagna? Dopo il terribile passato, quando il suo ex l’ha aggredita al volto con l’acido provocandole segni e ferite sul volto incancellabili, finalmente la Notaro rivendica la serenità e l’amore che le è stato tolto. La sua dolce metà si chiama Marco, è di Rimini ma vive a Milano. I due si sono conosciuti alla fine del 2018: il loro amore nonostante sia nato solo un anno fa è già molto forte e lo dimostra Gessica pubblicando scatti e frasi d’amore con e per lui.