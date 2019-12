Ida Platano, vacanze di Natale con una persona speciale: non è Riccardo

Ida Platano ha trascorso il giorno di Natale con una persona davvero speciale per lei: ecco di chi parliamo, non è Riccardo.

Sarà stato, senza alcun dubbio, un Natale davvero speciale per Ida Platano. Dopo gli ultimi e burrascosi mesi trascorsi nello studio di Uomini e Donne, la dama ha finalmente ritrovato la serenità insieme a Riccardo. Dopo la proposta di matrimonio e la consegna ufficiale dell’anello di fidanzamento, la parrucchiera bresciana avrà vissuto questi giorni con uno stato d’animo completamente diverso dal solito. Tuttavia, nonostante sembra che con l’ex cavaliere pugliese sia ritornato il sereno, la bella dama non ha trascorso le vacanze natalizie in sue compagnia. Ebbene si. Stando a quanto trapelato da alcune recenti immagini su Instagram, sembra che per il 25 Dicembre i due non siano stati insieme. Anzi. Pochissime ore fa, Ida ha ‘informato’ i suoi sostenitori di aver trascorso il Natale in compagnia di una persona davvero speciale. Ecco di chi si tratta.

Ida Platano, vacanze di Natale in compagnia di una persona speciale: di chi si tratta

Come dicevamo precedentemente quindi, Ida Platano non ha trascorso queste vacanze di Natale in compagnia del suo compagno Riccardo. Tuttavia, non può dirsi affatto ‘scontenta’. Soprattutto perché, stando a quanto trapelato dalle sue ultime Instagram Stories, la bella dama ha trascorso il 25 Dicembre in compagnia di una persona davvero speciale per lei. Di chi parliamo? Ecco i dettagli:

Ebbene si. Ida ha trascorso questo giorno di Natale in compagnia di Gemma Galgani. Tra le due dame di Uomini e Donne, come ben sapete, si è instaurato un legame davvero speciale. Ne abbiamo avuto testimonianza in diverse puntate del dating. È proprio per questo motivo che, in questo giorno dell’anno molto speciale, le due donne hanno deciso di trascorrerlo insieme. Da quanto mostrato dalle immagini social, le due si sono scambiate i rispettivi regali di Natale ed hanno trascorso tantissimo tempo insieme all’insegna del divertimento, dell’affetto e di tante risate.