In questa ultima foto su Instagram, Lorella Boccia si lascia immortalare con indosso un pantaloncino corto: quando piega le gambe tutti gli occhi sono lì.

In attesa di poter assistere alla seconda puntata di Rivelo, Lorella Boccia ha voluto augurare un Buon Natale ai suoi followers con uno scatto davvero da urlo. Siamo soliti ammirare la semplicità e bellezza della ballerina, questo pure è vero. Ma in suddetta foto, la giovane napoletana è davvero irresistibile. Uno scatto davvero minimal, sappiatelo. Ma che racchiude alla grande le principali caratteristiche della ballerina professionista di Amici. Siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che, per questo scatto, Lorella si lascia immortalare con indosso un pantaloncino davvero molto corto. Pertanto, è davvero impossibile spostare lo sguardo altrove. Ecco di che cosa parliamo.

Lorella Boccia, il pantaloncino è molto corto: quando piega le gambe gli occhi cadono lì

È, senza alcun dubbio, il personaggio del momento, Lorella Boccia. Non solo, da diversi anni, fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di ballerina professionista. Ma, per la seconda stagione consecutiva, la giovane è anche la colonna portante di Rivelo, un programma di Real Time in cui diversi personaggio dello spettacolo si raccontano senza filtri. Il merito del suo successo non è solo dovuta alla sua professionalità, versatilità e bravura, ma anche alla sua bellezza, semplicità e genuinità. Tutte qualità che, tra l’altro, si percepiscono alla grande in quest’ultimo scatto su Instagram:

È proprio così, infatti, che Lorella, per augurare Buon Natale ai suoi followers ha deciso di immortalarsi in questo modo. Certo, la sua bellezza non può assolutamente passare inosservata. Ma c’è anche un altro dettaglio che cattura l’attenzione. Parliamo, infatti, di quel pantaloncino di jeans così corto che, quando si siede, non fa altro che evidenziare le sue sinuose gambe.