Massimo Boldi ha fatto un bellissimo regalo alla sua fidanzata, che al settimanale “Oggi” ha dichiarato: “Sono rimasta senza fiato”

È stato un Natale speciale per Massimo Boldi. L’attore, dopo la prematura scomparsa della moglie Maria Teresa Selo nel 2004, adesso ha ritrovato la felicità e soprattutto l’amore accanto alla nuova fidanzata Irene Fornaciari. Tra i due c’è una bella differenza d’età: lui infatti ha 74 anni, mentre lei ne ha 40. Boldi, però, sembra non soffrire questo distacco e al settimanale “Oggi” ammette: “Ho 74 anni, non mi nascondo dietro un dito, non sono pochi. Il mio tempo non è il suo. Io cercavo disperatamente una persona che mi volesse bene e l’ho trovata“. Irene sembra aver colmato il vuoto lasciato dall’amatissima Maria Teresa.

Massimo Boldi, regalo speciale per la fidanzata

Per festeggiare questo Natale passato insieme, Boldi ha fatto un regalo veramente speciale alla sua compagna. L’attore, infatti, le ha regalato un anello come pegno d’amore. Il partner al cinema di Christian De Sica al settimanale Oggi ha confessato: “Qualche settimana fa, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta“. Parole al miele di Boldi, che hanno fatto emozionare la Fornaciari. La reazione di Irene ovviamente è stata entusiasmante: “Sono rimasta senza fiato quando ho visto l’anello, non me lo aspettavo. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare“. La donna ha confessato di sentirsi molto amata dall’attore e di conseguenza questo anello, oltre che un pegno d’amore, rappresenta un impegno reciproco.

Di recente Boldi è stato ospite di Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai Uno, dove ha parlato della sua storia d’amore con Irene. Anche in quel caso gli brillavano gli occhi e si notava il sentimento che prova per la nuova compagna. Chissà, magari in futuro deciderà di sposarsi di nuovo.