Michela Persico ha deciso di fare un bellissimo regalo ai suoi seguaci: la foto in costume è da togliere il fiato e infiamma il web

Quando parliamo di wags una delle regine di questa categoria è senza ombra di dubbio Michela Persico. La giornalista sportiva è legata sentimentalmente a Daniele Rugani, difensore classe ’94 della Juventus. I due stanno insieme da un bel po’ e il loro amore è diventato ormai famoso sui social grazie agli scatti di coppia che raggiungono migliaia e migliaia di like. Michela e Daniela hanno trascorso le vacanze natalizie alle Maldive, un po’ come tutti i calciatori della Serie A. Anche in questo caso, la coppia ha deciso di fare gli auguri ai propri seguaci con uno scatto mozzafiato. A rubare la scena, però, è la bellissima Michela.

Michela Persico, la foto è da urlo

La Persico decide di togliere il fiato ai propri fan anche durante le festività natalizie. La giornalista sportiva, in vacanze alle Maldive con Rugani, ha pubblicato uno scatto da urlo per fare gli auguri di buon Natale ai propri seguaci. Michela e Daniele sono in ginocchio con alle spalle un panorama spettacolare. L’attenzione dei fan, però, viene rubata tutta dal fisico della Persico, come sempre impeccabile. La dolce metà del difensore della Juventus indossa un costume a due pezzi rosso, che ha stento riesce a trattenere le forme della Persico. La foto in breve tempo ha raccolto migliaia e migliaia di like su Instagram e i commenti ovviamente sono super positivi.

Tra le stories, invece, la Persico indossa un altro costume, azzurro, ma il risultato è sempre lo stesso. Le forme della giornalista rubano la scena e oscurano anche la fama del difensore della squadra bianconera. I tifosi della Vecchia Signora ormai sono incantati e tra lei e Georgina Rodriguez, veramente non sanno chi scegliere.