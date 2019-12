Pochissime ore fa, Michelle Hunziker ha pubblicato un particolare e speciale messaggio di Natale su Instagram: i fan apprezzano tantissimo.

In attesa di scoprire cosa accadrà in queste semifinale di All Together Now, Michelle Hunziker, in occasione del Natale, ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un messaggio davvero ‘particolare’. Come raccontato in diversi nostri articoli, la conduttrice svizzera ci tiene particolarmente ai suoi followers. Non a caso, in diverse occasioni, la giovanissima e bellissima moglie di Tomaso Trussardi si diletta a raccontare loro tutto quanto le accade durante le sue giornate quotidiane e lavorative. Ma non solo. Come dicevamo, pochissime ore fa, Michelle ha voluto augurare ai suoi numerosi sostenitori delle buone feste in modo davvero ‘speciale’. Che, com’è giusto che sia, ha catturato l’immediata attenzione da parte dei suoi fan. In un batter baleno, pensate, le sue parole hanno ricevuto numerosi commenti di apprezzamento. Ma ecco di che cosa parliamo.

Michelle Hunziker, speciale messaggio di Natale: i suoi fan apprezzano

La chiave del successo di Michelle Hunziker, si sa, oltre che essere la sua smisurata bellezza, è anche la sua spiccata simpatia, ironia, spontaneità e semplicità. Nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi e familiari, la conduttrice svizzera non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Lo ha fatto quando ha condiviso una fantastica foto con sua figlia Aurora. E lo ha ripetuto pochissime ore fa. Quando ha deciso di fare gli auguri di Natale ai suoi sostenitori in modo davvero speciale. Sapete come? Diamoci un’occhiata insieme:

Ecco. In questo breve video, Michelle augura a tutte le donne di dedicare più tempo per loro stesse. “Abbiamo lavorato tutto l’anno? Ok, è arrivata l’ora di concedersi delle cose belle”, dice la conduttrice svizzera in queste immagini social. Ovviamente, neanche a dirlo, il post, in un batter baleno, ha scatenato i suoi sostenitori. Sono davvero numerosi, infatti, i commenti di apprezzamento giunti riguardo a questa ‘iniziativa’.