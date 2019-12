‘Rivelo’, Nicole Mazzocato ospite di Lorella Boccia fa una confessione choc: “Ho pensato al suicidio”, ecco cos’è successo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono stati una delle coppie più amate e allo stesso tempo discusse di Uomini e Donne, in particolare l’ex corteggiatrice, che ai tempi del programma non era vista in maniera molto positiva. Gran parte del pubblico, all’epoca le dava della falsa, anche se poi il tempo le ha dato ragione, visto che lei e Fabio sono stati insieme 4 anni. Ospiti entrambi nella puntata di questa sera di ‘Rivelo’, su Real Time’, i due ex si sono raccontati a Lorella Boccia, prima lei e poi lui, e hanno parlato della fine della loro storia. Nicole, però, ha fatto anche una confessione davvero choc, svelando di aver pensato al suicidio dopo l’esperienza televisiva: ecco il suo racconto.

Nicole Mazzocato a ‘Rivelo’, la confessione choc: “Ho pensato al suicidio”, le sue parole

Nicole Mazzocato è stata ospite a ‘Rivelo’, il programma condotto da Lorella Boccia, con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, che spesso fanno delle vere e proprie rivelazioni inedite alla conduttrice. Ha fatto lo stesso anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha parlato di un suo periodo buio, risalente proprio al periodo in cui è stata nel dating show. Nicole ha detto che dopo il programma ha vissuto il suo momento peggiore, perché le tante critiche, le minacce degli haters e le brutte cose che si dicevano su di lei, l’hanno affossata, portandola a pesare addirittura 39 kg.

“Ho sfiorato l’anoressia ma non me ne rendevo conto”, ha raccontato, “Non avevo più voglia di vivere e ho pensato al suicidio”. Nicole si è emozionata ricordando questi momenti difficili e ha spiegato che solo con l’aiuto di uni psicologo è riuscita pian piano a riprendersi. L’ex di Fabio Colloricchio ha sottolineato l’importanza di rivolgersi a uno specialista in questi casi, lanciando così anche un bel messaggio ai suoi sostenitori. Avete sentito anche voi le sue parole?