Pago decide di trascorrere il Natale in Sardegna col figlio Nicola, ma qualcosa non va come sperato: spavento per l’ex moglie Miriana

Pago, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per la futura partecipazione alla quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ con Alfonso Signorini, ha deciso di passare questi ultimi giorni di ‘libertà’ nella sua amata Sardegna con i parenti tutti e il figlio Nicola. Proprio questo viaggio per ricongiungersi alla famiglia ha fatto preoccupare e non poco l’ex moglie Miriana Trevisan, con cui Pago è rimasto in ottimi rapporti, forse anche per il bene del piccolo Nicola. Ma vediamo cos’è successo da far preoccupare Miriana.

Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre, ha deciso di trascorrere queste ultime settimane prima della partecipazione al Grande Fratello Vip, in Sardegna, in compagnia del piccolo Nicola e la famiglia. Il cantante attraverso Instagram ci ha fatti partecipi del viaggio in nave per raggiungere l’isola. Pago e il piccolo Nicola avrebbero avuti grandi problemi per raggiungere l’isola, causa il maltempo, e proprio per questo motivo l’ex moglie Miriana si sarebbe presa un bello spavento. La donna avrebbe provato ininterrottamente a mettersi in contatto con i due durante il viaggio, senza però riuscirci e ciò avrebbe causato un forte stress e un motivo di ansia. Fortunatamente alcune ore dopo il cantante e il figlio si sarebbero mostrati su Instagram con una foto, rassicurando tutti e spiegando i vari contrattempi che hanno dovuto affrontare. Sotto la foto è spuntato anche il commento della donna che si è detta felice, scrivendo: “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene“