Giulia Provvedi ha stuzzicato i suoi fan mostrandosi sul letto in intimo: i suoi follower sono davvero senza parole. Diamo un’occhiata.

Giulia e Silvia Provvedi formano il duo Le Donatella e sono le gemelle più amate della tv e dei social! Si sono fatte conoscere ad X Factor, poi hanno partecipato all’Isola dei Famosi ed al Grande Fratello VIP hanno conquistato il cuore di tutti. Esplosive, simpatiche e sempre col sorriso: le due riescono sempre a regalare una risata! Non è tutto però: entrambe sono anche una bomba sexy: sui social spesso si mostrano in pose molto sensuali. Poche ore fa Giulia era stesa sul letto in intimo ed è stata ripresa. Diamo un’occhiata.

Giulia Provvedi beccata a letto in biancheria intima: inquadratura ‘bollente’

La simpatia è il suo punto di forza ma anche la sensualità: il suo fisico da urlo glielo permette ed anche il suo volto non è solo dolce, è davvero irresistibile. Giulia Provvedi tramite il profilo ufficiale Instagram che condivide insieme alla sorella Silvia, e che prende il nome LeDonatellaofficial, si è mostrata stesa sul letto. La particolarità però sta nel fatto che la giovane è in intimo ed è di spalle: così gli occhietti di tutti i fan sono finiti proprio sul lato B.

La giovane bionda delle Donatella sta trascorrendo le vacanze di Natale insieme alla sua dolce metà, il calciatore Pierluigi Gollini, a Rovaniemi, in Finlandia: un viaggio davvero speciale. Tra una gita in motoslitta, una al villaggio di Santa Claus ed altre in splendidi posti, la giovane Giulia ha regalato una ripresa che ha fatto alzare la temperatura!