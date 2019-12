Shaila Gatta, travestimento ‘bollente’: body e stivali alti, i fan impazziscono per lo scatto postato dalla velina di Striscia la Notizia.

È una delle due velina di Striscia la Notizia. E ‘velina’, si sa, è sinonimo di bellezza. Parliamo di Shaila Gatta, la velina mora del famoso tg satirico, nota al pubblico anche per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2015. La ballerina, originaria di Aversa, incanta tutti con la sua bellezza innegabile e il suo fisico mozzafiato. Ma non solo in tv: Shaila, infatti, è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram. Ed è proprio lì che la velina ha postato uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt i fan. La ballerina si è mostrata in versione natalizia, con un abito da ‘Babbo Natale’. Un look che ha decisamente infiammato Instagram: Shaila indossa un body rosso, con stivali neri altissimi. Il risultato è ‘bollente’. Date un’occhiata.

Shaila Gatta, travestimento ‘bollente’ per Natale: Instagram in tilt per la velina

Di scatti natalizi, nelle ultime ore, ne abbiamo visti davvero tanti sui social. Ma quello postato qualche ora fa dalla velina mora di Striscia la Notizia ha lasciato il segno. Shaila Gatta si è mostrata nella sua particolare versione di Babbo Natale, lasciando i fan senza parole. Il travestimento della ballerina ha scatenato i commenti dei fan. Ecco il post, apparso sul profilo ufficiale di Shaila:

Un modo davvero speciale per dare gli auguri di Natale ai suoi followers, quello scelto da Shaila Gatta. La velina di Striscia ha lasciato tutti senza parole, con la sua versione ‘audace’ di Babbo Natale. Effettivamente, ce lo ricordavamo un po’ diverso! Lo scatto ha raggiunto in poco tempo il pieno di cuoricini e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la ballerina campana. E voi, la seguite su Instagram?