Il canale Alpha ha chiuso e non si vedrà più in tv: i motivi

Dove è finito il canale Alpha? Al suo posto Motor Trend, perché il canale è stato cancellato.

Se siete stati degli appassionati di Life Below Zero e di tutti i programmi che andavano in onda sul canale Alpha vi sarete resi conto che andando sul 59 è comparso Motor Trend. Forse molti avranno pensato che sia un problema legato all’arrivo del digitale terrestre, ma non è così. Il canale Alpha ha chiuso.

Perchè Alpha è stato cancellato?

Dopo 2 anni di programmazione il canale maschile Alpha della DeAgostini ha chiuso i battenti dal 21 dicembre. Purtroppo i successi sono stati scarsi e la media di share registrata era sotto lo 0,3%. Una percentuale bassissima che ha portato De Agostini Editore ha rimettere mano alla sua organizzazione televisiva e fare delle scelte come questa. Chiudere Alpha. Sul 59 quindi per ora vediamo Motor Trends che occuperà ufficialmente le frequenze fino al 2 febbraio quando sul 56, arriverà un nuovo canale dedicato alla casa e ai giardini.

I motivi dell’addio a Alpha

Pierfrancesco Gherardi, managing director di De Agostini Editore per la parte Digital, ha spiegato che i fondi di Alpha andranno ad incentivare progetti più importanti come DeAKids e DeAJunior presenti sulla piattaforma Sky. Canali pay quindi, ma che portano uno share nettamente superiore rispetto ai risultati ottenuti da Alpha in questi due anni. L’idea è quindi quella di dialogare meglio e con maggiori opportunità con tutti i player presenti sul mercato digitale, senza investire in realtà, purtroppo, poco redditizie.

Che canale vedremo al suo posto?

Cosa succederà quindi sul canale 59? Per ora come abbiamo detto vedremo Motor Trend in doppia programmazione visto che è ancora visibile sul 56. Da febbraio però sul 56 arriva un canale nuovo HGTV – Home & Garden TV, brand globale del gruppo Discovery che si concentrerà sulla casa, sui giardini e su tutti quegli argomenti che sembrano essere nettamente più carichi di appeal rispetto a quelli proposti invece da Alpha.