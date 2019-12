Antonella Clerici, arriva l’annuncio a sorpresa della conduttrice: “Ci sarò”; ecco cosa ha rivelato al settimanale Oggi.

Una serie di buone notizie, quelle rivelata da Antonella Clerici in un’intervista al settimanale Oggi. La biondissima conduttrice è pronta a tornare in tv. Di recente, l’abbiamo vista nella finale delle selezioni di Sanremo Giovani, condotta da Amadeus, quando ha incantato tutti con l’abito scelto per la serata. E, a quanto pare, Amadeus rivuole la sua amica e collega anche al Festival. È stata proprio la Clerici a rivelarlo, confermando la sua presenza nella prossima edizione della kermesse canora più famosa del nostro Paese. Ma non è tutto: nel 2020, Antonella tornerà in tv anche con un’altra sua famosissima trasmissione. Scopriamo di più.

Antonella Clerici, annuncio a sorpresa: “Sarò a Sanremo e tornerò con Ti lascio una canzone”

Antonella Clerici sarà al prossimo Festival di Sanremo? Proprio così. A rivelarlo è stata proprio lei, in una intervista ad Oggi. Non sappiamo in quale ruolo la conduttrice calcherà il palco dell’Ariston, ma la notizia è certa: “Ci sarò, anche solo per un’ospitata, andrò a trovare Amadeus!”. Come è trapelato sul web, il conduttore ha intenzione di farsi affiancare da più donne, durante le varie serate del Festival: due per ogni sera, dieci in totale. Che Antonella sarà una delle 10 dame di Sanremo? Staremo a vedere. Nel frattempo, una nuova fantastica notizia per i fan della conduttrice. La Clerici tornerà in onda con Ti lascio una canzone, il talent show dedicato alle voce dei piccoli talenti. La trasmissione è andata in onda dal 2008 al 2015 e ha reso famosi tantissimi talenti, tra cui il trio de Il Volo. Insomma, un ritorno più che gradito in Rai, di cui Antonella parla così: “L’innocenza e il candore dei bambini sono una leva importante per me nel fare questo mestiere. La gente ha voglia di una tv pulita, non volgare e soprattutto non urlata”.