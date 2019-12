Aurora Ramazzotti, il retroscena inedito sulla sua prima volta: “Mia madre era molto presente”; ecco cosa ha raccontato.

Un’intervista davvero interessante, quella di Aurora Ramazzotti ai microfoni di Fanpage.it. La bellissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si lascia andare ad alcune rivelazioni inedite, riguardanti le sue ‘prime volte’. Tantissime le domande per Aurora, che ha risposto con la sincerità e ironia che la contraddistingue. E una delle domande più ‘piccanti’ è senza dubbio quella sulla prima volta che Aurora ha fatto l’amore. Una prima volta che la Ramazzotti non dimenticherà mai. La ragazza ha rivelato alcuni retroscena davvero curiosi su quel giorno: c’entra anche mamma Michelle! Scopriamo cosa ha raccontato.

Aurora Ramazzotti, il retroscena inedito sulla sua prima volta: “Era pianificato, mia madre lo sapeva”

Aurora Ramazzotti è una delle ‘figlie d’arte’ più amate del momento. Bella, simpatica, senza peli sulla lingua, Aurora ha una vera e propria schiera di fan che la segue con piacere. E, proprio poco fa, la bella Ramazzotti ha rivelato alcuni dettagli ‘privati’ ai microfoni di Fanpage. L’intervista riguardava “Le prime volte” nella vita di Aurora. E, inevitabilmente, non è mancata la domanda sulla prima volta che la Ramazzotti ha fatto l’amore. Il racconto è stato davvero ‘sorprendente’: “Avevo 18 anni e tra l’altro è stato il giorno del compleanno di mia madre, quindi non lo dimenticherò mai!”. Con queste parole Aurora introduce il racconto della sua prima volta, che, a quanto pare, era stata ‘pianificata’. Anche la Hunziker sapeva tutto: “Assolutamente lo sa, non voglio entrare nei dettagli, però era molto presente”. La Ramazzotti spiega come il rapporto tra lei e Michelle è sempre stato molto forte, senza filtri. “A un certo punto era diventato anche: ‘Allora? Quand’è che….?”, spiega la Ramazzotti con il suo solito sorriso. Insomma, una prima volta che Aurora non dimenticherà mai!