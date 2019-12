In una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, Clarissa Marchese ha fatto un’inedita confessione sulla gravidanza: cosa dichiara a cuore aperto.

È stata una delle troniste che più ha lasciato il segno in tutta la storia di Uomini e Donne, Clarissa Marchese. Con la sua bellezza e semplicità, l’ex Miss Italia, in un batter baleno, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico del programma. Ma, soprattutto, nel cuore di Federico Gregucci, all’epoca suo corteggiatore ed, adesso, suo marito. La loro è una storia d’amore davvero pazzesca. Sin dalla prima esterna, si percepiva alla grande il loro feeling. Non è un caso, infatti, che, a distanza di anni, siano ancora una coppia. E che, tra pochissimi mesi, diventeranno genitori. Ebbene si. La bella siciliana e l’aitante romano diventeranno genitori di una splendida femminuccia. Del quale nome, al momento, non si sa ancora nulla. Ecco. A proposito della gravidanza, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista ha fatto un’inedita confessione a cuore aperto. Ecco cosa ha dichiarato.

Clarissa Marchese sulla gravidanza: l’inedita confessione

Mancano pochissimi mesi e, finalmente, Clarissa Marchese e Federico Gregucci potranno abbracciare la loro primogenita. I due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno per diventare genitori. E per questo motivo, in una recente intervista per Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista ha voluto raccontare le sue emozioni di questo magico momento. Sebbene la gravidanza sembra procedere alla grande e alla perfezione, l’ex Miss Italia non nascosto di aver attraversato un periodo non molto facile. Stando a quanto si apprende dal settimanale, sembrerebbe che, in seguito alla strutturale, il medico abbia seriamente fatto preoccupare i neo genitori. Sostenendo che la bambina fosse troppo grande. “Sono entrata in allarme”, dice Clarissa. Tuttavia, tutto si è risolto nei migliori dei modi. Dopo essersi rivolta ad un altro medico, l’ex tronista è venuta a sapere che, date le dimensioni dei genitori, era più che normale che la piccola fosse grande. “Niente di grave, quindi. Mi ha consigliato solo di stare a riposo”, si legge sul giornale riguardo a quest’inedita confessione.

