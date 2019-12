Dopo il ricovero in ospedale, Clemente Mastella è ritornato a casa: ecco cosa dice il sindaco di Benevento a pochi giorni dal suo ricovero in ospedale.

Dopo il brutto spavento dei giorni scorsi, Clemente Mastella è ritornato a casa. Il 23 Dicembre scorso, infatti, il sindaco di Benevento è stato ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie. Dovute, stando a quanto si apprende dal web, ad un’asma bronchiale. Tuttavia, tutto è andato alla grande. Tramite un post pubblicato sui suoi canali social, il buon sannita ha annunciato a tutti i suoi sostenitori che, in questi ultimi giorni, gli hanno dimostrato il loro affetto, di essere ritornato finalmente a casa. E di aver avuto la possibilità di trascorrere insieme alla sua famiglia e ai suoi cari la Vigilia di Natale. Ma ecco nel minimo dettaglio le sue parole subito dopo il ricovero.

Clemente Mastella dopo il ricovero: le sue prime parole appena ritornato a casa

Il 23 Dicembre scorso, Clemente Mastella, su consiglio del suo medico curante, si è recato all’Ospedale di Benevento per ulteriori accertamenti. Giunto al Rummo e, soprattutto, fatti i dovuti controlli, lo staff medico ha ritenuto opportuno trattenere il sindaco della provincia campana. Stando a quanto si apprende dal sito web Fanpage, sembrerebbe che, in seguito agli esami, la sua difficoltà respiratoria sarebbe stata dovuta ad un’asma bronchiale. Proprio per questo motivo, quindi, lo staff medico ha ritenuto necessario un ricovero. Come dicevamo precedentemente, tutto è andato alla grande. Dopo controlli approfonditi ed opportune cure, il buon sannita è ritornata a casa. Infatti, tramite un post su Facebook, ha espresso le sue prime parole dopo il ricovero. Non ha soltanto ringraziato tutto l’equipe medico e gli infermieri dell’ospedale in cui, per diversi giorni, ha risieduto, ma ha anche confessato di aver avuto molta paura. Tuttavia, il peggio sembra sia passato. “Mi tocca una convalescenza che mi sto godendo con i miei nipoti”, scrive Clemente in questo post. In fondo si sa, accanto alle persone più care, tutto passa.