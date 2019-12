Elena Santarelli, vacanze alle Maldive: i commenti dei follower

Elena Santarelli, in vacanze alle Maldive col marito Bernardo e i figli: i commenti dei follower sul fisico e un dettaglio che incuriosisce

Elena Santarelli ha deciso di trascorrere queste feste natalizie in compagnia del marito Bernardo Corradi e i figli Greta e Giacomo alle Maldive. La famiglia ha deciso di dedicarsi un po’ di tempo da soli, per rigenerarsi e rilassarsi, dopo l’anno impegnativo che hanno dovuto affrontare, a causa del male che ha colpito il piccolo Giacomo. Elena e il marito Bernardo si sono mostrati finalmente spensierati e sereni mano nella mano sulle spiagge Maldiviane. Ecco che il post ha ricevuto migliaia di like e commenti, andiamoli a vedere insieme.

Elena Santarelli e il marito hanno ricevuto da parte dei follower tantissimi commenti positivi, per la bellezza come coppia e come persone. I commenti si sono sprecati e come sempre gli utenti della showgirl si sono mostrati dolcissimi con lei, facendole una marea di complimenti anche per il libro che ha scritto. La donna ha provato a rispondere a qualche utente, ma i commenti erano davvero troppi! Tra i commenti dei follower sono apparsi anche alcuni, che in modo quasi preoccupato hanno chiesto alla Santarelli cosa fosse quella protuberanza che è possibile vedere poco sotto la sua scapola destra. La donna ha risposto ironicamente che sono solo le sue ossa, oppure le protesi, senza sbilanciarsi oltre. C’è da dire oltretutto che ha sfoggiato un fisico davvero mozzafiato, messo in evidenza dal costume sexy e molto attillato! Non ci resta che farle i nostri complimenti e augurarle un buon proseguimento di vacanza!