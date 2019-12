Durante la puntata odierna de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è scoppiata in lacrime in seguito alla fantastica sorpresa di Claudio Lippi: cos’è successo.

Anche oggi, venerdì 27 Dicembre, è andata in onda una nuova puntata de La Prova del Cuoco. Passate le vacanza natalizie, la bella Elisa Isoardi è stata al timone di un ulteriore appuntamento del cooking show di Rai Due davvero speciale. Sapete perché? Proprio oggi, la bella conduttrice ha festeggiato il suo compleanno. Ebbene si. Oggi, Elisa Isoardi compie gli anni. È proprio per questo motivo che, durante la diretta di oggi, la giovane ha ricevuto una fantastica sorpresa da parte del suo collega Claudio Lippi. Che, com’è giusto che sia, non solo l’ha lasciata senza parole, ma l’ha fatta sciogliere in lacrime. Ecco tutti i dettagli di questo fantastico ed emozionante momento in diretta televisiva.

La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi in lacrime: la sorpresa di Claudio Lippi

Deve essere stata una puntata de La Prova del Cuoco davvero speciale per Elisa Isoardi quella andata in onda oggi, venerdì 27 Dicembre. Come dicevamo precedentemente, proprio oggi la conduttrice televisiva festeggia il suo compleanno. E, com’è giusto che sia, il suo collega Claudio Lippi le ha organizzato una sorpresa con i fiocchi. In occasione di questa giornata davvero particolare, il fedele compagno dell’ex fidanzata di Matteo Salvini ha voluto porgerle delle parole davvero speciale. E non solo. Dopo un breve ed emozionante discorso, il buon Lippi ha voluto mostrare alla giovane Elisa un filmato che l’ha fatta praticamente sciogliere in lacrime. Nel video appare sua madre che, dal salotto della sua abitazione, non solo ha fatto le ha fatto i suoi auguri, ma le elencato tutti i piatti squisiti pronti per il suo arrivo in montagna. Tornati in studio, la reazione della Isoardi non si è fatta affatto attendere. Visibilmente emozionata e commossa, ha detto: “Non dovevate farmela!”.