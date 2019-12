Elisabetta Gregoraci ‘infiamma’ la spiaggia: lo scatto di spalle, lato b da urlo; ecco il post che ha fatto impazzire i followers.

Sono tanti i vip che, approfittando delle vacanze natalizie, si sono concessi una vacanza all’estero: Maldive e Dubai, le mete più gettonate. E a Dubai c’è anche lei, la meravigliosa Elisabetta Gregoraci, che proprio ieri ha fatto girare la testa ai suoi fan mostrandosi in bikini insieme alla sorella Marzia, bellissima come lei. Ma anche oggi la Gregoraci ha voluto fare una sorpresa ai suoi affezionati followers , mostrando una nuova foto in costume che non è passata inosservata. Stavolta, la showgirl calabrese è ripresa di spalle, e in bella mostra è il suo notevole lato B. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato il web.

Elisabetta Gregoraci ‘infiamma’ la spiaggia: lo scatto di spalle mostra il suo lato b

Una Elisabetta Gregoraci irresistibile, quella apparsa su Instagram nelle ultime ore. La bellissima showgirl si trova in vacanza a Dubai per il periodo natalizio. Una vacanza in cui Elisabetta si sta mostrando in tutta la sua bellezza. Dopo la foto di coppia con la sorella Marzia, ecco un nuovo scatto che non è passato inosservato:

Stavolta cambia l’angolazione. Sullo sfondo della meravigliosa Dubai, Elisabetta Gregoraci cammina in spiaggia, indossando un bikini nero che mette in mostra il suo fisico statuario. In particolare, è il suo lato b mozzafiato a catturare l’attenzione dei fan. Uno scatto apparso nelle stories della showgirl, ma anche come post sul profilo. E, in poco tempo, è arrivata una vera e propria pioggia di likes e commenti per la Gregoraci, che si conferma una delle donne più amate della nostra tv. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!