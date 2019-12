Elisabetta Gregoraci in topless: le braccia non coprono tutto, Instagram diventa ‘bollente’ con lo scatto apparso nelle stories della showgirl.

Basta poco ad Elisabetta Gregoraci per fare impazzire i suoi fan. Ma, oggi, è davvero un giorno fortunato per i seguaci della bellissima showgirl calabrese. Sul suo profilo Instagram, Elisabetta ha postato vari scatti in cui mette in mostra il suo fisico mozzafiato. E se il suo lato b in spiaggia a Dubai ha fatto faville, non si può dire che lo stesso del suo lato A…Stavolta, però, lo scatto è un ricordo del 2017, che la Gregoraci ha postato nelle sue stories. Uno scatto che ha alzato la temperatura su Instagram: niente reggiseno per lei, si copre con le braccia, ma il risultato è davvero ‘bollente’. Diamo un’occhiata allo scatto che ha lasciato i fan senza fiato.

Elisabetta Gregoraci in topless: via il reggiseno, le braccia non coprono tutto

Uno scatto che non poteva passare inosservato, quello pubblicato da Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram Stories. La bellissima showgirl calabrese ha letteralmente mandato in tilt il web, col suo topless. Già ieri, la conduttrice ha regalato una bella sorpresa ai suoi seguaci, mostrandosi in compagnia di sua sorella Marzia, bellissima come lei. Oggi una nuova ‘sorpresa’ per i fan. Ecco lo scatto apparso nelle stories della Gregoraci:

Lo scatto, come si legge nello screen, è stato pubblicato esattamente due anni fa, il 27 dicembre del 2017. Una posa ‘bollente’ quella di Elisabetta, che si porta la mano vicino alla bocca, coprendosi le forme con le braccia. La foto, però, rimane particolarmente audace e conferma l’innegabile bellezza della conduttrice. Che, sui social, è molto apprezzata da uomini e donne, e non solo per la sua bellezza: Elisabetta è considerata molto umile e alla mano, doti rare nel mondo dello spettacolo.