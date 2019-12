Shaila Gatta è la Velina super amata di Striscia la Notizia ed il suo fidanzato è un ex calciatore di Frosinone e Brescia: scopriamo tutto su lui.

Shaila Gatta è una delle veline di Striscia la Notizia, nota al pubblico Mediaset anche per aver partecipato nel 2015 ad Amici di Maria De Filippi. La ballerina napoletana è una vera bomba: per il tg satirico si presta non solo con coreografie super sensuali ma anche con la sua voce. Infatti in molte clip divertenti c’è la sua voce di sottofondo: è davvero simpatica ed il programma ha bisogno di lei. Ovviamente, una giovane bella ed esplosiva come lei non poteva che avere un bellissimo uomo al suo fianco: si tratta di un ex calciatore. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Shaila Gatta, chi è il fidanzato della Velina di Striscia la Notizia: è un ex calciatore

Il fidanzato di Shaila Gatta è Leonardo Blanchard: i due sono usciti allo scoperto meno di due mesi fa ed hanno ufficializzato la loro storia con un post su Instagram. Ma chi è lui? Ha un nome più che conosciuto! Lo abbiamo visto nell’ultima edizione di ‘Tali e Quali’, il torneo nip del format condotto da Carlo Conti. Nato nel maggio dell’88 a Grosseto, Leonardo è stato un calciatore. La prima squadra in cui ha militato è stata il Sauro Rispescia e nel 2005 passò al Siena. Salito di livello, ha poi giocato come difensore nel Frosinone, Carpi e Brescia mettendo a segno 3 goal e realizzando 28 presenze in Serie A. Aveva 30 quando l’anno scorso, nel 2018, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo per dedicarsi alla gestione di un negozio di famiglia nella sua città.

Nel programma ‘Tali e Quali’, dopo aver interpretato Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, l’ex calciatore ha ufficializzato la sua love story con la velina di Striscia. Questo un post di loro due, pubblicato da Shaila: