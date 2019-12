Durante la registrazione di Uomini e Donne Over, Gemma ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Juan Luis: la decisione è davvero clamorosa.

Terminate le vacanze natalizie, quest’oggi, venerdì 27 Dicembre, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne Over. Puntata che, stando alle anticipazioni trapelate dal sito web Il Vicolo delle News, sembra essere stata davvero molto movimentata per Gemma Galgani. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la dama torinese abbia deciso di interrompere la sua frequentazione con Juan Luis. Ebbene si. È proprio questa la clamorosa decisione della bella Galgani di ritorno da questo Natale. La sua conoscenza con l’odontoiatra campano sembra procedere alla grande. Ma il mancato bacio passionale e, soprattutto, le vicende di queste ultime settimane avranno fortemente condizionato Gemma. Determinando, così, la sua decisione. Ma ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne Over, Gemma chiude definitivamente con Juan Luis: ecco perché

Questo non deve essere stato affatto un Natale facile per Gemma Galgani. Nonostante l’abbia trascorso con una persona davvero speciale per lei, la dama torinese di Uomini e Donne Over sembra aver avvertito la mancanza del suo corteggiatore. È proprio questo che si evince dalle anticipazioni della registrazione di oggi della prossima puntata del dating show di Canale 5. Stando a quanto si apprende dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che, nel corso della puntata di oggi, Gemma abbia deciso di chiudere definitivamente con Juan Luis. Da quanto si evince, sembrerebbe che la torinese sia entrata in studio visibilmente amareggiata ed arrabbiata con il suo affascinante pretendente. Perché, in tutti questi giorni, non ha mai ricevuto una telefonata da lui. Fino a farsi vivo, però, due giorni fa. Ma non è finita qui. Perché, da quanto si apprende, Gemma avrebbe detto di essere venuta a sapere, da un amico di Juan, che lui si sarebbe presentato nel programma soltanto per scommessa. Ovviamente, l’odontoiatra nega tutto. Ma, dopo aver ricevuto un due di picche da Aurora, lascia il programma per sempre.