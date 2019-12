Giulia De Lellis è stata la protagonista di un vero e proprio brutto inconveniente nel giorno di Natale: ecco cos’è accaduto alla giovane romana.

Ha tanto desiderato questi giorni, Giulia De Lellis. Eppure, qualcosa è andato storto. Dati i suoi impegni lavorativi davvero numerosi e il trasferimento a Lugano a casa del suo fidanzato Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è costretta a trascorrere pochissimo tempo in compagnia dei suoi familiari. È proprio per questo motivo che, in occasione del Natale, la giovane influencer è tornata a casa per passare questi giorni con loro. Tuttavia, stando a quanto testimoniato da alcune sue Instagram Stories, sembrerebbe che, proprio nel giorno di Natale, la bella Giulia sia stata protagonista di un brutto inconveniente. Come sappiamo, la De Lellis non perde affatto occasione di poter interagire con i suoi followers. Ed anche adesso che sta davvero molto male, ha voluto informarli di quanto le è accaduto.

Giulia De Lellis, brutto inconveniente nel giorno di Natale: cosa è successo

Si sa, questi giorni sono fatti per trascorrerli in famiglia e, soprattutto, con le persone più care. È proprio questo, infatti, che ha voluto fare anche Giulia De Lellis. Che, in occasione di queste feste natalizie, ha deciso di ritornare a Roma insieme al suo fidanzato Andrea Iannone. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, le sue vacanze sono state rovinate da un vero e proprio brutto inconveniente. Ad annunciarlo è la diretta interessata. Che, tramite alcune Instagram Stories, ha confessato ai suoi followers di stare davvero molto male.

Cosa le è successo? Ovviamente, nulla di grave. Piuttosto, stando a quanto dichiarato dall’influencer romana in alcune IG stories della mattina di ieri, Giulia ha la febbre. Ebbene si. È proprio questo ‘piccolo’ imprevisto che le è capitato il giorno di Natale alla bellissima influencer. Insomma, un inconveniente non da poco, questo è certo. Anche se, con l’affetto dei suoi cari e delle sue nipotine, fa ‘meno male’. Buona guarigione Giulia!

