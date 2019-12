Guendalina Canessa stuzzica i fan: l’abito è corto, accavalla le gambe e…Instagram si ‘accende’ con l’ultimo scatto postato dall’ex gieffina sui social.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è una delle più seguite in assoluto. Parliamo di Guendalina Canessa, la simpaticissima bionda che troviamo spesso come opinionista nei salotti di Barbara D’Urso. Ma la bellissima Guendalina non si lascia ammirare solo nel piccolo schermo. L’ex gieffina è una influencer molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta ben 642 mila followers. Ed è proprio sul suo profilo che, qualche ora fa, la Canessa ha postato uno scatto che non è passato inosservato. Si tratta di un selfie allo specchio, una tipologia di foto che impazza sui social.L’abito che indossa Guendalina nello scatto è corto: quando si siede e accavalla le gambe, Instagram diventa ‘bollente’. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato i followers.

Guendalina Canessa, post ‘bollente’: l’abito è corto, accavalla le gambe e…

Una Guendalina Canessa mozzafiato, quella apparsa nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello, oggi opinionista in tv, ha pubblicato un selfie allo specchio che non poteva passare inosservato. La bella milanese è seduta su uno sgabello, ma quando accavalla la gamba, crea un ‘vedo-non vedo’ che stuzzica i fan. Ecco il post:

Guendalina lascia tutti senza fiato col selfie postato su Instagram proprio qualche ora fa. Mini abito bianco, corto e scollato, impreziosito dal sandalo argentato. A rendere il tutto più ‘audace’ è stata la particolare posa in cui la Canessa ha scattato la foto: l’ex gieffina accavalla le gambe, dando vita a uno scatto davvero ‘bollente’. E voi, cosa aspettate a seguire Guendalina su Instagram? Non ve ne pentirete!