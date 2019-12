In quest’ultima Instagram Stories, Ilary Blasi si è lasciata riprendere di spalle mentre cammina sulla spiaggia: il Lato B è davvero da urlo.

Se per Natale, Ilary Blasi ha deciso di restare in città, per Capodanno, invece, ha cambiato decisamente idea. Pochissime ore fa, infatti, la giovane moglie di Francesco Totti ha pubblicato delle Instagram Stories che lasciavano chiaramente intendere di essere in viaggio. E ne abbiamo avuto anche la conferma recentemente. Dove si starà recando? Ecco. Il ‘mistero’ è stato svelato pochissimi istanti fa. Quando, con un’ulteriore Instagram Stories, la conduttrice televisiva ha mostrato pubblicamente la meta del suo viaggio. Insieme a tutta la sua famiglia, la bella Ilary ha deciso di trascorrere questi ultimi giorni del 2019 alle Maldive. Insomma, in un posto davvero paradisiaco. E, pensate, nemmeno queste ultime immagini social sono davvero da meno. La giovane Blasi, infatti, si lascia riprendere di spalle mentre cammina sulla spiaggia. Ecco i dettagli.

Ilary Blasi di spalle sulla spiaggia: Lato B da urlo, immagini mozzafiato su Instagram

Sarà un Capodanno davvero speciale per Ilary Blasi. Proprio pochissime ore fa, infatti, la conduttrice televisiva è giunta alle Maldive insieme a tutta la sua famiglia. Sapete qual è stata la prima immagine che la moglie di Francesco Totti ha pubblicato appena giunta in questo posto davvero paradisiaco? Ve la mostriamo immediatamente:

Ebbene si. Appena giunta al resort, Ilary Blasi ha voluto recarsi subito in spiaggia. È proprio qui che, in quest’ultima Instagram Stories, si lascia riprendere. Ovviamente, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi fan è la ‘particolare’ inquadratura. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la conduttrice si lascia riprendere di spalle mentre cammina su questa sabbia finissima e bianchissima. Inevitabile, quindi, non notare e, soprattutto, non far cadere l’occhio sul quel Lato B davvero da urlo.