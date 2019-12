Rivelo, Lorella Boccia ‘bacchetta’ Fabio Colloricchio: le dure parole

Durante la puntata di ieri di Rivelo, Lorella Boccia si è ‘scagliata’ contro Fabio Colloricchio: la conduttrice ha seriamente rimproverato l’ex tronista.

La seconda puntata di Rivelo è andata in onda ieri, giovedì 26 Dicembre. Ebbene si. Anche in occasione di Santo Stefano, Lorella Boccia è stata al timone di un appuntamento davvero imperdibile del suo show su Real Time. Per la prima volta in assoluto, i due ex protagonisti di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, hanno avuto la possibilità di raccontarsi dopo la loro rottura. E, soprattutto, dopo tutte le vicende capitate durante questi ultimi mesi. Entrambi, quindi, hanno raccontato la loro versione dei fatti. Lasciandosi andare a delle clamorose rivelazioni. Non solo Nicole. Che ha raccontato il periodo buio capitatole subito dopo il dating Show. Ma anche Fabio. Ecco. È proprio durante questo momento che la conduttrice lo ha seriamente bacchettato. Ecco perché.

Lorella Boccia ‘bacchetta’ Fabio Colloricchio a Rivelo: ecco cos’è successo

Soltanto nel corso della puntata di ieri di Rivelo, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato hanno avuto la possibilità di parlare quanto accaduto in questi ultimi mesi. Dopo la loro rottura e le accuse dell’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti della sua ex fidanzata, i due hanno parlato apertamente di cosa è realmente successo tra di loro. Ecco. È proprio durante il momento dedicato al giovane spagnolo che Lorella Boccia si è scagliata contro di lui. Per la prima volta, Fabio ha avuto l’opportunità di spiegare la sua versione dei fatti riguardanti queste ultime vicende. Ha chiesto scusa alla sua ex fidanzata ed ha parlato della notte di passione consumata davanti alle telecamere durante la sua recente esperienza a SuperVivientes. In merito a questo, Fabio dice di averlo fatto perché convinto che non fossero ripresi dalle telecamere. A questo punto, Lorella lo ‘bacchetta’: “Dimmi la verità: ti è dispiaciuto? Sii sincero. Da quando ti sei seduto, mi hai detto solo mezze verità. Sei un par***o”. Sono proprio queste le parole che la giovane Boccia rivolge all’ex tronista visibilmente spazientita.