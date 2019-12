Melissa Satta bacchetta Kevin Prince Boateng: è proprio un duro ‘rimprovero’ che l’ex velina di Striscia ha voluto fare a suo marito su Instagram.

Stanno trascorrendo delle fantastiche vacanze natalizie a Saint Moritz, Melissa Satta e Kevin Boateng. È proprio qui che, in queste ultime recenti Instagram Stories, la coppia si riprende ultimamente. In concomitanza con il Natale e con lo ‘stop’ forzato del campionato italiano, i due ‘piccioncini’ hanno deciso di trascorrere questi giorni di festa sulla neve. Lo si deduce chiaramente da uno degli ultimi video che, pochissime ore fa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso sul suo canale social ufficiale. In queste fantastiche immagini, si vede la giovane sarda, suo marito ed una loro amica fare una passeggiata tra le neve. Ad un certo punto delle immagini, però, si sente Melissa mentre ‘bacchetta’ Boateng. Siete curiosi di sapere il motivo? Come sempre, vi racconteremo tutto nel minimo dettaglio.

Melissa Satta ‘bacchetta’ Boateng: cos’è successo su Instagram

Da quando hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, Kevin Prince Boateng e Melissa Satta non perdono occasione di poter condividere, con i loro numerosi ed accaniti sostenitori, i loro momenti di coppia. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto riprendere la fantastica passeggiata sulla neve che, insieme a suo marito ed un’amica, stava facendo. È proprio durante questo preciso momento ed, in particolare, dopo un ‘clamoroso’ gesto di suo marito, che la giovane sarda è stata ‘costretta’ a rimproverare il calciatore. Ecco perché:

Ecco. È proprio il dito medio alzato da Kevin Boateng nel momento della ripresa che spiazza Melissa Satta. Ed è proprio per questo motivo che, quindi, Melissa Satta becchetta sua marito. “Che persona maleducata”, dice l’ex velina. E, poi, continua: “Io non cancello nulla, fatti tuoi che sei una persona maleducata”. Ovviamente, la giovane è ironica quando rivolge queste parole a suo marito. Insomma, un simpatico siparietto social, c’è da dirlo.