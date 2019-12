Michelle Hunziker, è successo durante la puntata di ieri di All Together Now: “Che errore”; ecco cosa ha rivelato la conduttrice.

Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di All Together Now, il game show di Canale 5 dove la musica è l’assoluta protagonista. Si è trattata della semifinale del programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax: per quest’ultimo, ieri, una bellissima sorpresa proprio a inizio puntata. E per Michelle? Ebbene, dando un’occhiata alle stories della conduttrice, postate durante la messa in onda della puntata, abbiamo scoperto che Michelle ha visto la trasmissione in famiglia (la puntata, chiaramente, è stata registrata). Mamma Ineke, il fratello Harold e il suo amore Tomaso Trussardi: non mancava proprio nessuno! Ma la Hunziker non sembra molto soddisfatta della scelta di seguire All Together Now con loro. Il motivo? Tutti hanno avuto qualcosa da ridire sul suo look! Scopriamo cosa è successo.

Michelle Hunziker, è successo durante la puntata di All Together Now: la famiglia ha criticato il suo look

“Che errore”, scrive Michelle Hunziker nelle Instagram Stories postate durante la puntata di ieri di All Together Now. La conduttrice svizzera ha guardato la trasmissione in compagnia della sua famiglia. Una scelta che, però, si è rivelata un ‘errore’. Sia la mamma, che il fratello, che suo marito Tomaso hanno criticato il look scelto da Michelle per la puntata. “Mi hanno massacrato!”, è lo sfogo della conduttrice. Ecco alcuni screen dei video postati dalla Hunziker:

Ecco la famiglia Hunziker, che segue comodamente sul divano la puntata del game show. Ma se Michelle si aspettava complimenti dai suoi parenti, ha dovuto fare i conti con la realtà: la mamma non ha apprezzato molto l’abito, per il fratello Harold, invece, da rivedere era l’acconciatura da ‘Signorina Rottenmeier’. La ciliegina sulla torta è stato il commento di Tomaso Trussardi: “A me non va bene niente!”. Insomma, un siparietto davvero divertente, che Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi followers con il suo solito sorriso e la sua ironia. E voi, avete gradito l’abito bianco indossato ieri da Michelle?