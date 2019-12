Josè Mourinho si commuove in diretta: “E’ morto il giorno di Natale”, un lutto che l’ha colpito tantissimo. Il video ha fatto il giro del web

L’allenatore degli Spurs, Josè Mourinho, ha fatto commuovere tutti in un’intervista rilasciata a pochi minuti dall’inizio del match tra Tottenham e Brighton. Non era mai apparso così, davanti alle telecamere. L’allenatore ha sempre mostrato di avere un carattere forte e non ha mai lasciato spazio a frasi tenere e ‘carine’ in un certo senso. Stavolta, però, ha toccato il cuore dei tifosi e non solo con un annuncio che ha dato mentre si commuoveva. Un lutto che l’ha segnato particolarmente.

Josè Mourinho, il lutto che lo sconvolge il giorno di Natale: “Era la mia famiglia”

Mourinho era partito con l’intervista per Amazon Tv e, ad un certo punto, ha dovuto fermarsi. Si è commosso perché ha parlato della morte del suo cane: “Non è un bel periodo per me questo. Il mio cane è morto il giorno di Natale, era la mia famiglia”. L’allenatore, meglio conosciuto come lo Special One, che conquistò il Triplete con l’Inter in Italia, si è poi ricomposto: “Ma bisogna andare avanti”. Il video è diventato subito virale e quasi tutto il mondo si è commosso per le sue parole. Tantissimi i commenti in cui gli utenti gli fanno le condoglianze. Un cane, nella maggior parte dei casi, diventa un membro della famiglia. Perderlo è doloroso, molto doloroso.

Mourinho aveva uno Yorkshire Terrier: il cagnolino era anche apparso in diversi immagini in braccio a lui. Proprio nel giorno di Natale, il famoso allenatore ha dovuto dirgli addio con immenso dolore. Quando l’ha annunciato, il giornalista di Amazon Tv si è sentito in dovere di dire almeno: “Oh mio Dio, condoglianze Mister”. Il giornalista gli aveva appena chiesto come fosse andato il suo Natale, qualcosa che andasse al di là degli schemi tecnici che avrebbe adottato in campo, e si è ritrovato a scoprire un retroscena molto doloroso della sua vita privata.