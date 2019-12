Raffaella Fico ‘esplosiva’: scollatura in primo piano, Instagram si fa ‘bollente’ con gli ultimi scatti postati dall’ex gieffina.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, Raffaella Fico è senza dubbio una delle più amate di sempre. La mora napoletana, sin dalla sua prima apparizione nel reality più spiato d’Italia, ha fatto girare la testa a milioni di uomini. Compreso Mario Balotelli, suo ex fidanzato, col quale di recente c’è stato un riavvicinamento. Ma la napoletana dai capelli ricci continua ad incantare i suoi fan attraverso i social, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E proprio qualche ora fa, Raffaella ha mostrato ai followers il look scelto per la sua serata. Un abito rosso, corto ed aderente. Ma, soprattutto, scollato! Il primo piano della Fico ha letteralmente infiammato Instagram. Date un’occhiata!

Raffaella Fico fa impazzire i fan di Instagram: la scollatura è profonda

Basta poco a Raffaella Fico per fare impazzire i suoi numerosi followers di Instagram. Basta, ad esempio, indossare un abito come quello che la napoletana ha sfoggiato negli ultimi scatti postati sul suo profilo. I fan sono rimasti senza parola. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto: Raffaella ha mandato letteralmente in tilt Instagram con questi scatti. In cui, in primissimo piano, c’è la profonda scollatura. I fan sono letteralmente impazziti e il post, in poco tempo, ha ottenuto il pieno di like e commenti! E, a quanto pare, il look ‘natalizio’ ha convinto anche Raffaella, che ha scelto una delle due foto come nuova immagine del suo profilo di Instagram. Insomma, un modo davvero ‘bollente’ di augurare un buon Santo Stefano ai suoi followers. E voi, seguite Raffaella Fico su Instagram?