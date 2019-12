‘Rivelo’, Fabio Colloricchio parla della rottura con Nicole Mazzocato e confessa: “Ci siamo traditi”, ecco gli incredibili dettagli del suo racconto.

Fabio Colloricchio è stato ospite di Lorella Boccia nella puntata di questa sera di ‘Rivelo’, il programma di Real Time in cui i personaggi del mondo dello spettacolo si raccontano senza filtri, facendo anche inedite rivelazioni alla conduttrice. Duplice appuntamento questa sera, con ospiti Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, la cui storia d’amore, nata a Uomini e Donne, ha fatto discutere soprattutto per alcune dichiarazioni di lui contro la ex durante l’esperienza all’Isola dei Famosi spagnola. L’ex tronista durante la trasmissione si è scusato pubblicamente con Nicole, ma ha anche parlato della loro storia, facendo una confessione clamorosa, ovvero che tra lui e la Mazzocato ci sono stati dei tradimenti: ecco le sue parole.

Fabio Colloricchio a ‘Rivelo’ confessa: “Io e Nicole ci siamo traditi”

Fabio Colloricchio è stato ospite a ‘Rivelo’ e ha parlato della sua storia con Nicole Mazzocato, che si è conclusa diversi mesi fa. Oggi entrambi sono felicemente fidanzati con altre persone, ma la loro rottura ha fatto tanto discutere. Dopo essere stato più volte incalzato da Lorella Boccia su alcuni temi delicati, quali ad esempio i tradimenti, l’ex tronista ha deciso di aprirsi totalmente, dicendo che tra lui e Nicole ce ne sono stati. Sbagli reciproci, ha spiegato Fabio, dei quali i due hanno parlato faccia a faccia, decidendo poi di riprovare a stare insieme perché sentivano di amarsi.

“Sono entrati in gioco anche psicologi, perché volevamo sistemare le cose, ma penso che queste crepe non si siano più ricucite”, ha confessato Colloricchio, che poi alla domanda precisa di Lorella Boccia ha risposto: “Ho tradito prima io”. Ve l’aspettavate un retroscena così serio e delicato dietro la loro rottura?