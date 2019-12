Saldi invernali, gennaio 2020: date di inizio per le singole regioni

Partenza dei saldi invernali, gennaio 2020: scopriamo insieme quali saranno le date di inizio e la durata per le singole regioni

Il nuovo anno è alle porte e certamente porterà con sé tante novità, come di consuetudine. Tra le novità di inizio anno, ci sarà sicuramente la partenza dei saldi invernali, che avranno inizio in date diverse per ogni regione. Diverso sarà anche il periodo di durata, che varierà a seconda della regione e ovviamente dei negozi. Dopo le folli spese che ogni Natale si effettuano per i regali ad amici e parenti, i saldi rappresentano certamente il periodo in cui ci si può fare qualche regalo a dei costi molto più mantenuti, rispetto al solito. Andiamo a scoprire insieme, regione per regione, quali saranno le date di inizio dei saldi.

Partenza dei saldi invernali, gennaio 2020: scopriamo insieme quali saranno le date di inizio

Una piccola nota su cui vogliamo apporre attenzione è l’intenzione del Codacons di liberalizzare i saldi, per poter permettere ai commercianti di creare occasioni di acquisto quando ritengono maggiormente opportuno, e non per forza applicare gli sconti dei periodi stabiliti dalle normative in materia. Stando a quanto riportato da Confesercenti nazionali e dai portali regionali, le date di inizio dei saldi, saranno queste: