In questa ultima foto su Instagram, Sara Affi Fella si lascia immortalare con indosso un costume davvero molto sgambato: poco spazio all’immaginazione.

‘È davvero bellissima’: è questa la prima cosa che, senza alcun dubbio, si pensa appena si osserva una foto di Sara Affi Fella. In effetti, l’ex tronista di Uomini e Donne vanta di una bellezza davvero più unica che rara. Che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata sin dal suo primo debutto televisivo a Temptation Island. Ecco. Nonostante siano passati anni da questo momento, le cose non sono affatto cambiate. Amatissima e seguitissima sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne, dopo un periodo non affatto splendente della sua vita, non perde occasione di lasciare senza parole i suoi followers con delel foto davvero mozzafiato. Lo ha fatto in occasione delle feste di Natale. E lo ha rifatto pochissime ore fa. Quando, con un affascinante scatto alle Maldive, Sara si lascia immortalare con indosso un costume davvero molto sgambato.

Sara Affi Fella, il costume è molto sgambato: impossibile guardare altrove

In occasione delle feste natalizie, Sara Affi Fella è partita insieme al suo fidanzato Francesco Fedato per le Maldive. È proprio qui che, pochissime ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso un entusiasmante scatto in costume. Che non fa altro che mettere in evidenza la sua smisurata bellezza. Siete curiosi di vederlo? Diamoci un’occhiata insieme:

Si, avete visto bene: è proprio questo lo scatto che, pochissime ore fa, la giovane campana ha pubblicato sul suo canale Instagram. Come dicevamo precedentemente, Sara vanta di una bellezza davvero incredibile. E lo testimonia alla grande suddetta foto. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione di tutti sarà stato, senza alcun dubbio, il costume indossato dalla ragazza. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, è un fantastico monokini color oro davvero molto sgambato. Lasciando così poco spazio all’immaginazione.