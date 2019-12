Pochissime ore fa, Shaila Gatta ha condiviso un’Instagram Stories mentre viene ripresa nel backstage di Striscia: la velina è stata beccata in quel momento.

Il suo primo debutto televisivo è avvenuto nel 2015. Quando Shaila Gatta, in qualità di ballerina, si è presentata sul palco di Amici di Maria De Filippi. Riuscendo ad ottenere il famoso e tanto agognato banco all’interno della scuola. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Dopo disparate apparizioni nel corpo di ballo di diverse trasmissioni televisive, la giovane campana ha ottenuto un successo clamoroso grazie a Striscia la Notizia. È proprio nel tg satirtico di Canale 5 che, ormai da due anni, riveste il ruolo di velina. Riscuotendo, di conseguenza, un seguito davvero pazzesco. Soprattutto su Instagram. È proprio su questo social network, pochissime ore fa, la bella di Aversa ha condiviso una IG Stories davvero fantastica. Viene ‘beccata’ nel backstage di Striscia proprio in quel momento. Di cosa parliamo? Tranquilli, vi sveleremo tutto.

Striscia la Notizia ‘beccata’ nel backstage di Striscia la Notizia proprio in quel momento

Essere una velina, si sa, non è affatto facile. Oltre alle immagini che vengono mandate in onda, dietro c’è un lavoro davvero incredibile. Soprattutto per Shaila Gatta e Mikaela Silvia Niza, le due ballerine del tg satirico di Canale 5. Le loro giornate, infatti, sono super impegnative. Così come sono anche le coreografie che devono imparare settimana dopo settimana. Ecco. Sono davvero numerose e, talvolta, può essere davvero difficile memorizzare passi di diverse balletti. E lo sa bene la bellissima napoletana. Che, in quest’ultima Instagram Stories, mostra delle immagini mentre, nel backstage di Striscia, viene beccata a provare il classico ‘stacchetto’.

Sembra andare tutto alla grande. Quando all’improvviso, quasi sul finire della sua prova ufficiale, Shaila sbaglia un passo della coreografia. Lo testimonia, non a caso, quella smorfia che appare sul suo viso.