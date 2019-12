Quando ricomincia Uomini e Donne dopo le feste natalizie?

Uomini e Donne, quando va in onda dopo le feste natalizie? La data delle nuove puntate.

Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne è andato in pausa durante queste feste natalizie e di Capodanno. Ma quando ricomincia ad andare in onda il dating show? La risposta è chiara a gennaio, ma vediamo insieme la data precisa.

La data in cui vedremo di nuovo Uomini e Donne in tv

Il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda il 7 gennaio 2020, martedì. Il programma ha fatto una lunga pausa durante le festività natalizie, ma solo in televisione. Infatti in questi giorni tra Natale e Capodanno è molto probabile che verranno effettuate delle nuove registrazioni, soprattutto del Trono Classico perché pare che il programma sia un po’ indietro sulla tabella di marcia. Dobbiamo infatti vedere la scelta di Giulio Raselli, conteso tra Giovanna e Giulia.

Il Trono Over e le ultime news su Gemma e Juan Luis

Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne invece l’attenzione è tutta puntata sulla dama di Torino, Gemma Galgani. Nelle ultime puntate l’abbiamo vista abbandonata di Juan Luis piangere disperata sulla spalla di Tina Cipollari nel backstage del programma. Una scena epica che rimarrà probabilmente negli annali del programma. Dobbiamo quindi scoprire cosa ne sarà del loro amore, ma c’è anche tanta curiosità per Ida e Riccardo. I due, dopo la proposta di matrimonio di Guarnieri, hanno lasciato il programma e da quanto vediamo sui social il loro amore questa volta sembra andare per il meglio. È probabile però che con l’arrivo del nuovo anno la coppia torni in studio invitata da Maria per raccontare come stanno andando le cose e come procede la loro relazione.

Come vedere in streaming le nuove puntate di Uomini e Donne

L’appuntamento quindi con Uomini e Donne è per gennaio, il 7. Se quel giorno non sarete però davanti alla televisione non dovete preoccuparvi perché potrete rivedere le puntate come sempre in streaming sia su Mediaset Play che su Witty Tv per essere sempre aggiornati.