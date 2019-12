Veronica Burchielli senza veli: il lato B è da capogiro

Le foto senza veli di Veronica Burchielli su Instagram fanno girare la testa ai fan: il costume lascia poco all’immaginazione.

Chi non lo ha fatto? Andare a sbirciare il profilo Instagram di qualcuno è sempre molto divertente perché si scoprono cose che non ci saremmo mai aspettati. Come nel caso di Veronica Burchielli, ex corteggiatrice, poi ex tronista e ora fidanzata di Alessandro Zarino. La ragazza, rinominata Biancaneve da Tina Cipollari per il suo mood un po’ favolesco di comportarsi, sui social ha poche foto, ma una su Instagram ha fatto impazzire tutti.

Le foto sensuali di Veronica su Instagram

Per trovarla bisogna andare un po’ indietro, precisamente ad aprile. Veronica è al mare, sdraiata a pancia sotto su un lettino che prende il sole senza reggiseno e indossando uno slip molto provocante che mette in mostra tutto il suo lato B. Sebbene la posa sembra naturale e quindi la foto scattata quasi per caso, la posizione della parte inferiore del corpo sembra essere un po’ tesa, proprio per mostrare le sue bellezze. Stesso discorso per una foto del 6 luglio in cui Veronica, di schiena, mostra il perizoma rosso con tanto di segno dell’abbronzatura e accompagna la foto con una citazione famosa. Comportamento spesso criticato dalle altre influencer e dai fan che sostengono che se si posta una foto un po’ hot non c’è bisogno di accompagnarla da frasi serie per sembrare meno provocanti. Stesso discorso per lo scatto del 5 agosto in cui l’ex tronista di Uomini e Donne si copre il seno con un braccio, ma tutto il resto si vede perfettamente. Insomma. La ragazza tanto timida che abbiamo visto in studio forse non è così ingenua come ci ha voluto far credere? O forse è solo una ragazza come tante altre che è bella, sa di esserlo e non fa nulla per non farsene accorgere.