Anna Tatangelo, brutto inconveniente per lei: “Succede anche questo”, ecco di cosa si tratta, il video su Instagram lascia tutti senza parole.

Anna Tatangelo è amatissima dal pubblico, oltre che per la sua voce melodiosa e le canzoni che emozionano, anche per la sua incredibile bellezza. La cantante, infatti, ha un viso stupendo e soprattutto un fisico scultoreo, con tutte le curve al posto giusto, e non ha problemi a mostarsi sui social. Il suo profilo Instagram, seguito da ben 1 milione e mezzo di followers, è infatti pieno di foto e video da urlo della cantante, che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato. Ma non è tutto. Anna condivide con i fan anche alcuni momenti della sua vita quotidiana, come ha fatto poco fa, quando ha raccontato il brutto inconveniente che le è capitato, pubblicando un video che ha lasciato tutti senza parole: ecco cos’è successo.

Anna Tatangelo, il brutto incoveniente: cos’è successo alla cantante

Anna Tatangelo ha raccontato poco fa nelle sue storie Instagram il brutto inconveniente che le è capitato. La cantante ha fatto un video alla sua casa da fuori, spiegando di essere rimasta chiusa fuori. Come ha fatto? Non si sa, perché lei non lo specifica, ma il problema è che non sa come entrare. La cantante racconta la sua disavventura con il sorriso e senza perdere la calma, anche perché fortunatamente c’è qualcuno che la aiuta.

Si tratta di un giovane uomo straniero, che probabilmente lavora per lei, il quale si è arrampicato quasi sul tetto, cercando forse di trovare qualche finestra aperta per entrare in casa e poi aprire la porta ad Anna. Il video lascia senza parole, proprio per l’abilità di questo giovane, che cerca di risolvere il problema come un vero ‘Spiderman’. Sarà riuscita alla fine la Tatangelo ad entrare in casa?