Antonella Elia, il clamoroso retroscena sulle nozze con l’attore Piero Delle Piane: ha confessato tutto a Piero Chiambretti

Antonella Elia è diventata una delle opinioniste fisse di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, programma condotto da Piero Chiambretti. Qui ha spesso modo di dire la sua opinione, senza troppi peli sulla lingua, come accaduto per Taylor Mega qualche settimana fa. La soubrette ed opinionista sarà tra l’altro una delle prossime concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 4’, condotto da Alfonso Signorini. Antonella nell’ultimo periodo è stata al centro del gossip per le presunte nozze con Piero Delle Piane, ma andiamo a vedere cos’ha svelato proprio al conduttore di CR4. Vediamo insieme quali sono state le parole della donna…

Antonella, clamoroso retroscena sulle nozze: l’ha confessato a Piero Chiambretti

Antonella Elia, il prossimo 8 gennaio entrerà a tutti gli effetti del nuovo cast del ‘Grande Fratello Vip 4’, e prima di fare il suo ingresso nella casa si è vociferato a lungo delle nozze con il compagno Piero Delle Piane. La Elia ci ha tenuto però a precisare alcune cose, proprio in merito a questi Rumors. L’opinionista avrebbe infatti dichiarato a Piero Chiambretti: “Non ho mai annunciato nessun matrimonio, lo hanno detto gli altri. Mi hanno fatto una semplice paparazzata ma io non mi sposo“. Sembra dunque che la donna, all’età di 56 anni, non abbia ancora intenzione di passare allo step successivo col compagno e indossare il fatidico abito bianco. Smentita quindi la notizia sulle presunte nozze col compagno, la soubrette entrerà nella casa più spiata d’Italia tra pochissimi giorni. Intanto si gode questi ultimi giorni in ‘libertà’, con gli amici e i parenti, come si può notare dal suo profilo Instagram ufficiale. Non ci resta che farle un grosso in bocca al lupo, per la sua prossima avventura lavorativa e per la relazione con Piero.