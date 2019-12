Barbara D’Urso fa impazzire i fan: abito scollato e super corto, quando la conduttrice alza la gamba si vede ‘troppo’, Instagram si infiamma.

Barbara D’Urso è una delle regine indiscusse di Mediaset e i suoi programmi sono amatissimi dal pubblico, tanto che alcuni giorni fa la conduttrice ha ricevuto un bel riconoscimento, che l’ha resa davvero felice. Barbara è stata infatti nominata ‘personaggio televisivo più influente degli ultimi dieci anni’, superando Lilli Gruber e Maria De Filippi, rispettivamente seconda e terza classificata del sondaggio in questione. Insomma, è un momento d’oro per la conduttrice, che in questi giorni si sta riposando visto lo stop delle sue trasmissioni per il periodo natalizio. In vacanza al mare, la D’Urso ha fatto impazzire i fan con uno scatto da urlo, in cui indossa un abito molto corto, e quando alza la gamba mostra davvero ‘troppo’: ecco la foto mozzafiato.

Barbara D’Urso, abito super scollato e corto: Instagram si infiamma quando alza la gamba

Barbara D’Urso non ha più una giovanissima età, ma è una donna ancora bellissima, con un corpo mozzafiato, e sa sempre come far impazzire i suoi fan. In vacanza in una meravigliosa località di mare per queste feste natalizie, la conduttrice ha infiammato Instagram poco fa con uno scatto in spiaggia. Nella foto la D’urso indossa un abito azzurro a fiori molto scollato e corto, che mette in evidenza le sue gambe da urlo.

Ma la cosa che ha davvero fatto impazzire tutti, è la posa della conduttrice, che alza la gamba e si tira un po’ su il vestito, mostrando quasi il suo lato B. Per un pelo la conduttrice non fa vedere qualcosa di ‘troppo’, ma già quel poco basta a mandare in visibilio i suoi tantissimi fan, impazziti per la sua incredibile bellezza e sensualità.

